Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:35
Просмотров: 63

Українець Ковтун виборов «срібло» Олімпіади у вправах на паралельних брусах

Українець Ковтун виборов «срібло» Олімпіади у вправах на паралельних брусах

Сьогодні, 5 серпня, українські гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун виступили у фіналі Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах.

Про це повідомляє «Tribuna».

Ковтун набрав 15,500 балів та здобув срібло.

Верняєв впав під час виконання вправ. Він став 8-м.

Перемогу здобув Цзоу Цзиньюань з Китаю.

Для Ковтуна це друга Олімпіада в карʼєрі. На Іграх-2020 він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у командних змаганнях.

Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200Ілля Ковтун (Україна) — 15,500Шінносуке Ока (Японія) — 15,300Чжан Бохен (Китай) — 15,100Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100Танігава Ватару (Японія) — 14,133Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700Олег Верняєв (Україна) — 13,300

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 