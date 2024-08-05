Українець Ковтун виборов «срібло» Олімпіади у вправах на паралельних брусах

Сьогодні, 5 серпня, українські гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун виступили у фіналі Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах.

Про це повідомляє «Tribuna».

Ковтун набрав 15,500 балів та здобув срібло.

Верняєв впав під час виконання вправ. Він став 8-м.

Перемогу здобув Цзоу Цзиньюань з Китаю.

Для Ковтуна це друга Олімпіада в карʼєрі. На Іграх-2020 він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у командних змаганнях.

Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200Ілля Ковтун (Україна) — 15,500Шінносуке Ока (Японія) — 15,300Чжан Бохен (Китай) — 15,100Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100Танігава Ватару (Японія) — 14,133Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700Олег Верняєв (Україна) — 13,300

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