Двоє харків’янок представлятимуть Україну на Олімпіаді на змаганнях з брейкінгу

Цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі дебютує брейкінг. Участь в змаганнях візьмуть 32 спортсмени з усього світу. Україну представлять одразу три учасники, серед них двоє харків’янок: бігьорл Анна Пономаренко, відома під псевдонімом Stefani та бігьорл Kate – Катерина Павленко, а також кропивничанин Олег Кузнєцов – бібой Kuzya.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Судді оцінюватимуть спортсменів попарно, як суперників. Музикою на батлі керуватиме диджей, а атлетам потрібно буде відчути ритм і швидко до нього адаптуватися.

Транслюватимуть змагання на сторінках street culture https://www.facebook.com/streetculture.net і uabreaking https://www.facebook.com/UAbreaking: 9 серпня – жінки, груповий етап і фінал. 10 серпня – чоловіки, груповий етап і фінал.

Агентство Телевидения Новости