Сегодня 14:45
Просмотров: 79
На Харківщині підліток на мотоциклі врізався в легковик: хлопець в лікарні
7 серпня близько 10:10 у місті Богодухів сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2109 під керуванням 37-річного водія та мотоцикла Spark, за кермом якого був 16-річний хлопець.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Внаслідок аварії транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а водій мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження. Каретою швидкої його доставили до лікарні Харкова.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Транспортні засоби вилучені та направлені на майданчик тимчасового утримання.
Всі обставини автопригоди встановлюють слідчі.