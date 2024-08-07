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На Харківщині підліток на мотоциклі врізався в легковик: хлопець в лікарні

На Харківщині підліток на мотоциклі врізався в легковик: хлопець в лікарні

7 серпня близько 10:10 у місті Богодухів сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2109 під керуванням 37-річного водія та мотоцикла Spark, за кермом якого був 16-річний хлопець.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок аварії транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а водій мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження. Каретою швидкої його доставили до лікарні Харкова.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Транспортні засоби вилучені та направлені на майданчик тимчасового утримання.

Всі обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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