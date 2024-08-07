На Харківщині кіт покусав чоловіка: в тварини виявили сказ

У Харківській області житель Люботина 29 липня виявив у свого кота захворювання та почав самостійно лікувати тварину. Кіт покусав власника та за кілька днів помер.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

За даними Держпродспоживслужби, симптомами захворювання в кота були слинотеча та блювота. Господар одразу почав надавати тварині допомогу самостійно, але стан кота не покращувався. Коли господар давав тварині ліки 31 липня, кіт його укусив. Того ж дня чоловік звернувся до медичного закладу.

2 серпня власник кота звернувся до Люботинської дільниці ветеринарної медицини. Тварину оглянули та поставили на облік через підозру захворювання на сказ. Наступного дня кіт помер. В загиблого кота лабораторно було підтверджено захворювання на сказ.

В частині Люботина введено карантин.

Агентство Телевидения Новости