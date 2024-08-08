В Україні зафіксована перша смерть від нового штаму COVID-19: що відомо про FLiRT

Новий штам коронавірусної інфекції FLiRT, який нещодавно виявили в Україні, є більш заразним, аніж його попередники.

Про це повідомив заступник голови МОЗ Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України, пише РБК-Україна.

Як нагадав Кузін, нещодавно в Україні зафіксували перші три випадки нового субваріанту FLiRT: два у Києві й один в Івано-Франківській області.

«Це є один з субваріантів, який попередньо характеризується тим, що він ще швидше передається від людини до людини і ще в більшій мірі уходить від імунної відповіді, але загальні симптоми залишаються такі самі: підвищення температури тіла, переважно в перші дні захворювання, кашель, можуть виникати головний біль, біль в мʼязах», – пояснив Кузін.

За словами головного державного санітарного лікаря України, люди, які не отримали бустерної дози вакцини, мають більші ризики заразитись.

Як повідомляє «Суспільне. Івано-Франківськ», 80-річна жителька Івано-Франківської області, в якої діагностували новий штам COVID-19 FLiRT, померла.

«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання – цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями», – розповів генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

«Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів, 11 липня, вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя», – пояснив Савчук.

За словами генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у регіоні субваріант FLiRT наразі підтвердили лише у померлої пенсіонерки. Однак коронавірусна хвороба активно циркулює.

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