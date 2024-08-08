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Росіяни дронами атакували прикордоння Харківщини: поранено чоловіка, пошкоджено газогін

Росіяни дронами атакували прикордоння Харківщини: поранено чоловіка, пошкоджено газогін

Вночі 8 серпня близько 1:30 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Одноробівка Богодухівського району Харківської області. З місця госпіталізовано пораненого.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За попередньою інформацією, в 76-річного чоловіка – осколкове поранення.  Медична допомога надана постраждалому у місцевій лікарні. Значно пошкоджено газопровід та приватний будинок.

Цієї ж ночі близько 1:12 по селу Калинове Золочівської громади завдано ворожого удару з невідомого типу озброєння, попередньо БпЛА. Пошкоджено приватний будинок домоволодіння та господарські споруди. Без жертв.

Агентство Телевидения Новости

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