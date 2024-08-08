Харківський напрямок: окупанти здійснили три атаки біля Вовчанська та Тихого

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 серпня. 897 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, у районах населених пунктів Павлівка, Біловоди, Кияниця, Журавка, Юнаківка, Манухівка, Могриця, Угроїди, Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Курдюмівка, Воздвиженка, Олександропіль, Гродівка, Новогродівка, Костянтинівка, Урожайне, Новодонецьке, П’ятихатки, Новоандріївка та Лобкове.

На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости