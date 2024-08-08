Сегодня 08:55
Просмотров: 14
На Харківщині внаслідок пожежі загинув чоловік
7 серпня о 18:25 в селі Вербівка Ізюмського району сталася пожежа в приватному житловому будинку. На згарищі пожежі рятувальники виявили тіло.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент прибуття рятувальників горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка.
Площа горіння склала 70 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 19:50, а о 21:39 – повністю ліквідували її.
Причина пожежі наразі встановлюється.