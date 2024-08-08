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На Харківщині внаслідок пожежі загинув чоловік

На Харківщині внаслідок пожежі загинув чоловік

7 серпня о 18:25 в селі Вербівка Ізюмського району сталася пожежа в приватному житловому будинку. На згарищі пожежі рятувальники виявили тіло.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка.

Площа горіння склала 70 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 19:50, а о 21:39 – повністю ліквідували її.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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