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Дев’ятеро нацгвардійців харківської бригади посмертно нагорожені орденами

Дев’ятеро нацгвардійців харківської бригади посмертно нагорожені орденами

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента України від 26.07.2024 № 482 військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади НГУ нагороджені орденами «За мужність».

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії.

Орденом «За мужність» II ступеня посмертно нагороджений:

старший солдат Максим Волжев.

Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджені:

сержант Сергій Дмитренко;старший солдат Віталій Зубрицький;солдат В’ячеслав Кощій;солдат Сергій Красніков;солдат Сергій Удалой;солдат Олександр Кохн;солдат Олександр Мудрак;солдат Сергій Пономаренко.

Агентство Телевидения Новости

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