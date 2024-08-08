Дев’ятеро нацгвардійців харківської бригади посмертно нагорожені орденами
За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента України від 26.07.2024 № 482 військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади НГУ нагороджені орденами «За мужність».
Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії.
Орденом «За мужність» II ступеня посмертно нагороджений:
старший солдат Максим Волжев.
Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджені:
сержант Сергій Дмитренко;старший солдат Віталій Зубрицький;солдат В’ячеслав Кощій;солдат Сергій Красніков;солдат Сергій Удалой;солдат Олександр Кохн;солдат Олександр Мудрак;солдат Сергій Пономаренко.