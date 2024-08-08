Ведене нове зобов’язання для чоловіків при відвідуванні прикордонної смуги

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом дії воєнного стану пред’являти військово-обліковий документ на вимогу представника ДПСУ у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Військово-обліковий документ може бути у паперовій або електронній формі.

Як зауважили в ДПСУ, Закон України № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» був прийнятий 11.04.2024. Він передбачає повноваження прикордонників щодо перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років.

Уряд лише унормував ці повноваження та вніс відповідні зміни до Положення про прикордонний режим.

Агентство Телевидения Новости