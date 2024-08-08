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Ведене нове зобов’язання для чоловіків при відвідуванні прикордонної смуги

Ведене нове зобов’язання для чоловіків при відвідуванні прикордонної смуги

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом дії воєнного стану пред’являти військово-обліковий документ на вимогу представника ДПСУ у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Військово-обліковий документ може бути у паперовій або електронній формі.

Як зауважили в ДПСУ, Закон України № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» був прийнятий 11.04.2024. Він передбачає повноваження прикордонників щодо перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років.

Уряд лише унормував ці повноваження та вніс відповідні зміни до Положення про прикордонний режим.

Агентство Телевидения Новости

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