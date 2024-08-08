Шість автоматів, гранатомет та боєприпаси вилучили на харківських блокпостах за липень

Протягом липня найскладнішими залишалися блокпости на в’їздах до Харкова на Чугуївському, Київському та Сумському напрямках.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

За словами начальника кінологічної служби бригади на позивний К-9, найпроблемнішим є Чугуївський напрямок. Саме тут правопорушники найчастіше намагаються ввезти до Харкова зброю та наркотики.

«Трохи спокійнішим є Сумський напрямок. Що стосується Київського напрямку, то на блок-постах, що знаходяться на виїзді з Харкова у бік Києва та Дніпра, кінологічні пари запобігають транзиту через наше місто зброї та наркотичних засобів, які правопорушники намагаються везти на Дніпро та через Київ – у західні області України», – розповів кінолог.

Як зазначають нацгвардійці, почастішали випадки, коли до транзиту заборонених і небезпечних речей залучають жінок – вочевидь, у надії, що вони викликають менше підозр.

Загалом протягом липня поточного року кінологами 5-ї Слобожанської бригади на блок-постах Харкова у правопорушників було виявлено та вилучено:

автоматів – 6 штук;гранатомет – 1 штука;набої калібру 5,45 – 2700 штук;набої калібру 7,62 – 5322 штук;набої калібру 5,56 – 300 штук;набої калібру 9 мм – 108 штук; гранати різних видів – 78 штук;запали різних видів – 49 штук;пострілів гранатометних – 9 штук;мін різних видів – 3 штуки;підривачів саморобних – 31 штука;наркотичні речовини – 334 г.

За кожним фактом виявлення заборонених речей на блок-пости викликались слідчо-оперативні групи Національної поліції України. За вказаними фактами розпочато досудові розслідування: 22 – за ст. 263 КК України та така ж кількість – за ст. 309 КК України.

Агентство Телевидения Новости