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Шість автоматів, гранатомет та боєприпаси вилучили на харківських блокпостах за липень

Шість автоматів, гранатомет та боєприпаси вилучили на харківських блокпостах за липень

Протягом липня найскладнішими залишалися блокпости на в’їздах до Харкова на Чугуївському, Київському та Сумському напрямках.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

За словами начальника кінологічної служби бригади на позивний К-9, найпроблемнішим є Чугуївський напрямок. Саме тут правопорушники найчастіше намагаються ввезти до Харкова зброю та наркотики.

«Трохи спокійнішим є Сумський напрямок. Що стосується Київського напрямку, то на блок-постах, що знаходяться на виїзді з Харкова у бік Києва та Дніпра, кінологічні пари запобігають транзиту через наше місто зброї та наркотичних засобів, які правопорушники намагаються везти на Дніпро та через Київ – у західні області України», – розповів кінолог.

Як зазначають нацгвардійці, почастішали випадки, коли до транзиту заборонених і небезпечних речей залучають жінок – вочевидь, у надії, що вони викликають менше підозр.

Загалом протягом липня поточного року кінологами 5-ї Слобожанської бригади на блок-постах Харкова у правопорушників було виявлено та вилучено:

автоматів – 6 штук;гранатомет – 1 штука;набої калібру 5,45 – 2700 штук;набої калібру 7,62 – 5322 штук;набої калібру 5,56 – 300 штук;набої калібру 9 мм – 108 штук; гранати різних видів – 78 штук;запали різних видів – 49 штук;пострілів гранатометних – 9 штук;мін різних видів – 3 штуки;підривачів саморобних – 31 штука;наркотичні речовини – 334 г.

За кожним фактом виявлення заборонених речей на блок-пости викликались слідчо-оперативні групи Національної поліції України. За вказаними фактами розпочато досудові розслідування: 22 – за ст. 263 КК України та така ж кількість – за ст. 309 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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