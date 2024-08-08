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Youtube перестав працювати в росії

Youtube перестав працювати в росії

Користувачі Youtube в росії почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Як пише Економічна правда, про це повідомляє The Moscow TImes.

В Росії під час спроби переходу на сайт Youtube з’являється повідомлення про відсутність з’єднання. 

Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. 

За даними «Сбой.рф» вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.

Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів.

Агентство Телевидения Новости

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