Економіст, бухгалтер, кухар: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 8 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2487 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії – 50 000 грн. 2. Водій автотранспортних засобів – 27 000 грн. 3. Економіст – 21 000 грн. 4. Бухгалтер – 20 000 грн. 5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 19 000 грн. 6. Слюсар-ремонтник – 18 000 грн. 7. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн. 8. Службовець на складі (комірник) – 15 000 грн. 9. Фармацевт – 14 000 грн. 10. Кухар – 13 000 грн. З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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