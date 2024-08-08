З Харкова вирушив потяг з першим дитячим вагоном

Сьогодні, 8 серпня, Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон.

Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16, повідомляє Укрзалізниця.

Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років. Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.

Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці.

У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.

Кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані «Іскорками суперсил» – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

Агентство Телевидения Новости