Місячна дитина отруїлася водою з колодязя на Харківщині

У Харківській області зареєстрований другий у поточному році випадок отруєння дитини нітратами.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Внаслідок вживання води з понаднормативним вмістом нітратів з джерела нецентралізованого водопостачання (колодязь) місячна дитина, яка мешкає на території Харківського району, у важкому стані була госпіталізована до відділення реанімації та інтенсивної терапії КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня», розказали в обласному центрі профілактики хвороб.

Результати лабораторних досліджень води колодязя, з якого мати малюка брала воду, виявили перевищення вмісту нітратів у 1,5 раза в порівнянні з нормативним.

ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» вкотре нагадує батькам про небезпеку вживання води з будь-яких колодязів для вигодовування дітей до 3-х років та задоволення їх питних потреб.

Агентство Телевидения Новости