Мітинг проти блокування YouTube заборонили проводити у Москві

У Москві не дозволили проводити мітинг проти уповільнення YouTube – міська влада аргументувала свою відмову несприятливою епідемобстановкою та ковідними обмеженням.

Як повідомляє Кореспондент, про це пише російський незалежний ТГ-канал Astra.

«Вони також попередили, що «у разі проведення вказаного заходу організатори та учасники можуть бути притягнуті до відповідальності».

При цьому сьогодні у багатьох росіян відео на сервісі взагалі не відтворюється. Кількість скарг на те, що Youtube не працює, зростає.

«Загальна кількість скарг на сайті «Сбой.Рф» досягла 20 тисяч. Вони надходять з усієї території росії, більшість – із великих міст. Перші з них було зафіксовано ще вранці. Раніше російська влада заявляла, що поки не повністю вимикатиме Youtube, але сильно сповільнить», – пише Astra.

Агентство Телевидения Новости