Лузан і Рибачок виграли «срібло» у веслувальному спринті на ОІ-2024 у Парижі

Українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли олімпійську нагороду у веслувальному спринті на каное-двійці на 500 м на ОІ-2024 у Парижі.

Про це повідомляє SPORT.UA.

У фінальному заїзді Лузан і Рибачок показали 2-й результат (1:54.30), і здобули срібну медаль. Золото дісталося китаянкам Сюй Шисяо і Сунь Менья.

Зазначимо, що в Токіо-2020 українки завоювали срібні медалі на цій дистанції. У Парижі вони також виступлять у півфіналі в каное-одиночці на дистанції 200 м.

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