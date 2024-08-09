Обстріли Харкова та області: є загиблий та поранений

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 серпня близько 15:20 зс рф здійснили обстріл села Ізюмське Борівської СТГ. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Також сьогодні приблизно о 15:25 війська рф завдали авіаудар по Київському району Харкова. Пошкоджено будівлю закладу вищої освіти.

Отримав поранення 67-річний охоронець, його госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости