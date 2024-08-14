Туреччина планує знімати відбитки пальців у тих, хто в’їжджає до країни

Туреччина має намір вести зміни в систему міграційного контролю. У тих, хто в’їжджає на територію країни, хочуть знімати відбитки пальців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая виданню SABAH.

Міністр повідомив про майбутнє впровадження нових технологій систем міграційного контролю, таких як зняття відбитків пальців при в’їзді до Туреччини, за прикладом США та Великої Британії.

Особлива увага приділяється сирійським біженцям, які отримують статус тимчасового захисту. Голова МВС Туреччини повідомив, що у рамках нового проєкту запроваджується електронне «чіпування» посвідчень для цих осіб, що допоможе ефективніше відстежувати їх переміщення. Єрлікая додав, що держава вже почала виготовляти нові посвідчення для сирійців, які неможливо підробити.

Крім того, міністр зачепив питання надання сирійцям турецького громадянства. За його словами, за останні 13 років 238 733 сирійців отримали громадянство Туреччини, значна частина з яких активно інтегрувалася в економічне життя країни, відкривши бізнес або зробивши значний внесок у робочу силу.

Таким чином, Туреччина хоче ефективніше контролювати імміграцію, залишаючи за собою право надавати офіційні статуси лише тим мігрантам, які дійсно сприятимуть розвитку країни.

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