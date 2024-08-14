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Пожежа у Балаклійському лісництві на Харківщині: загоряння вдалося локалізувати

Пожежа у Балаклійському лісництві на Харківщині: загоряння вдалося локалізувати

14 серпня о 13:50 вдалося локалізувати лісову пожежу у Балаклійському лісництві поблизу Балаклії на площі 43 га. Верхової пожежі не допущено. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Наразі вживаються заходи щодо остаточної ліквідації вогню на окремих ділянках. Працюють 59 рятувальників, 16 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 куб. м, а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та чотири одиниці техніки лісівників.

Агентство Телевидения Новости

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