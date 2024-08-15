Ціни на квитки «Укрзалізниці» можуть зрости

«Укрзалізниця» планує підвищити вартість квитків на пасажирські поїзди. Для цього компанія вже розробляє відповідну модель зміни тарифів.

Про це розповів керівник пасажирського спрямування «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, пише OBOZREVATEL.

Він зазначив, що у перевізнику хочуть, щоб вартість квитків залежала від:

популярності маршрутів;часу доби, коли здійснюються рейси.

Зокрема, одна із пропозицій передбачає поступове та помірне підвищення базових тарифів – щорічно з урахуванням інфляції. Інша – запровадження гнучкішої, динамічнішої тарифної моделі.

За останньою моделлю, «Укрзалізниця» зможе варіювати ціни на квитки залежно від годин і днів відправлення рейсів, а також інших параметрів. При цьому залишатимуться й найбільш доступні тарифи – для тих, для кого саме критична вартість.

Крім того, зазначив Перцовський, компанія вже звернулася до уряду із проханням прибрати державне регулювання на ціни квитків класу СВ. Адже, за його словами, «попри високу вартість, їх розкуповують найшвидше».

Водночас, резюмував він, до кінця війни українці напевно зможуть купувати доступні квитки.

«Це наше зобов’язання як соціальній компанії», – підсумував керівник пасажирського спрямування «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків одразу на низку поїздів

Раніше ж “Укрзалізниця” поширила верифікацію через Дія.Підпис на низку міжнародних рейсів. Нові правила почали працювати з 1 серпня. Так, продаж квитків через Дія.Підпис здійснюватиметься на поїзди:

№19/20 Київ – Хелм – Київ;№23/24 Київ – Хелм – Київ;№51/52 Київ – Перемишль – Київ;№89/90 Київ – Перемишль – Київ;№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Початок продажу квитків на польському напрямку (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до відправлення. Старт продажів о 9:00.

Пройти верифікацію під час купівлі квитків українці зможуть на різних платформах. Зокрема:

у застосунку «Укрзалізниці»;на сайті компанії.

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