На Харківщині рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 43 га: палало чотири доби

О 12:20 16 серпня була остаточно ліквідована лісова пожежа у Балаклійському лісництві поблизу міста Балаклія, яку вдалось локалізувати на площі 43 га ще 14 серпня.

Загалом її гасіння тривало понад 4 доби, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Завдяки зусиллям рятувальників ДСНС та працівників відомчої пожежної охорони лісового господарства верхової пожежі не допущено. Постраждалих немає.

На завершальному етапі пожежогасіння працювали 33 рятувальники та 10 автоцистерн, 2 одиниці техніки лісівників.

Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, задачею яких була перевірка території задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Агентство Телевидения Новости