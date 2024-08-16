Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі: названо дату

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня цього року в Саудівській Аравії.

Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх в соцмережі Х, пише SPORT.UA.

«Ф’юрі – Усик 2 «Відновлення». 21.12.2024», – написав Аль-Шейх на своїй сторінці в Х.

Нагадаємо, що 19 травня Усик переміг Ф’юрі в першому в історії поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Зазначимо, що Тайсон був майже нокаутований у дев’ятому раунді першого бою, але поступився роздільним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф’юрі 114-113, Усик 114-113.

Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф’юрі.

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