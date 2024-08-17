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18 нагород на чемпіонаті Європи з паверліфтингу вибороли спортсмени Харківщини

18 нагород на чемпіонаті Європи з паверліфтингу вибороли спортсмени Харківщини

У змаганнях з жиму лежачи та класичному жиму, які проходили з 5 по 13 серпня у Стамбулі, спортсмени із Харківщини здобули 10 золотих, 4 срібні та 4 бронзові медалі.

Про це повідомляє ХОВА.

Серед юнаків Олександр Пономаренко у ваговій категорії до 66 кг здобув 4 золоті медалі та посів друге місце в абсолютному заліку. Бронзовою призеркою серед дівчат стала Олександра Зайкіна.

Серед юніорок 2 золоті медалі здобула Олена Дідюк у ваговій категорії до 57 кг. 

Олег Чеботаєв серед юніорів у ваговій категорії до 74 кг виборов 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову нагороду. Також серед юніорів срібним призером став Ілля Трохимчук у ваговій категорії до 66 кг.

В змаганнях серед чоловіків Володимир Цатурян у ваговій категорії до 83 кг здобув 2 «срібла».

Серед ветеранів медалями відзначилися Олександр Чернишов у ваговій категорії до 66 кг – 2 «золота» та 1 «бронза», а також Наталя Дідюк у ваговій категорії до 63 кг – золота медаль і Тетяна Шавідзе у ваговій категорії 84 кг – бронзова нагорода. 

Агентство Телевидения Новости

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