В Туреччині масово вбивають собак: туристи скасовують бронювання в готелях

Цього літа турецькі готелі та ресторани постали перед труднощами через бойкот з боку туристів. Тисячі відпочивальників зі всього світу скасовують бронювання й обіцяють ніколи не повертатися до цієї середземноморської країни через ухвалення нового закону, який призвів до жорстокого вбивства величезної кількості тварин.

Про це повідомляє Фокус із посиланням на видання Express.

«Те, що відбувається в Туреччині, — це середньовічна варварська різанина. Вони розрубують собак, роблять ці масові могили та просто кидають їх туди. Якесь жахіття! Ми розпочали кампанію «Бойкотуй Туреччину», бо постійно отримуємо звіти та відео безпосередньо від місцевих активістів», — розповідають захисники тварин Хейлі Ешфорд і Багдата Озарслан.

До слова, наприкінці липня турецький уряд з великими труднощами ухвалив закон про вилов та знищення близько 4 мільйонів безпритульних собак по всій країні.

Тепер тварин з агресивною поведінкою або невиліковними хворобами необхідно приспати, а муніципальним головам, які не запровадять відповідну політику, загрожує два роки ув’язнення.

Ешфорд та Озарслан кажуть, що нові правила вже призвели до вбивства величезної кількості здорових і неагресивних безпритульних собак.

«Є люди з певних сект, які вважають собак паразитами, тому вони почали труїти, стріляти та забивати їх до смерті. Не лише псів, але й котів. За останній тиждень я бачила більше жорстокості, ніж за останні 13 років», — каже Багдата Озарслан.

Жінка переконана, що бойкот туристичної сфери — це спосіб, за допомогою якого світ може переконати Туреччину припинити «найжахливішу» бійню тварин в сучасній історії.

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