На Харківщині набирає обертів COVID-19: захворюваність зросла вшестеро

У Харківській області в липні поточного року у порівнянні з червнем кількість випадків COVID-19 також зросла: у червні зареєстровано 18 випадків, з них одна дитина, у липні – 44 випадки, з них восьмеро дітей.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

З початку серпня кількість лабораторних досліджень біоматеріалу від людей з клінічними проявами COVID-19 збільшилась. На сьогодні вірусологічною лабораторією нашої установи виконано 148 досліджень, із них 46 позитивних результатів (31%). Для порівняння у червні 2024 року вірусологічною лабораторією виявлено 6,4% позитивних результатів, у липні – 6,3%.

Наразі циркуляція субваріанту коронавірусу FLiRT в області не зареєстрована.

За даними Міністерства охорони здоров’я спостерігається зростання захворюваності на коронавірусну хворобу по всій Україні. Якщо у червні було зафіксовано близько 2 тис. випадків COVID-19, то в липні вже майже 12 тис. випадків. За останні два тижні в Україні зареєстровано п’ять випадків субваріанту коронавірусу FLiRT. Три – у Києві, один випадок у Житомирській області та один летальний в Івано-Франківській області.

Агентство Телевидения Новости