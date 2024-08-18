У Харкові в змішаному форматі навчатимуться п’ять тисяч школярів

У новому навчальному році п’ять тисяч учнів харківських шкіл навчатимуться у змішаному форматі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Для організації навчання в безпечних умовах у Харкові збудували підземну школу. Також завершуються роботи з обладнання навчальних класів на ще одній, вже шостій, станції метрополітену.

«Буде комбінована система навчання, і нею користуватимуться 5 тис. дітей. Зараз у Харкові перебувають 50 тис. школярів, і наявних потужностей, звісно, не вистачає. Зараз триває будівництво ще трьох підземних шкіл. До 1 вересня ми не завершимо всі роботи, але з другої чверті діти вже зможуть навчатися в цих закладах», – розповів Ігор Терехов.

Будівництво підземних шкіл, яке триває у трьох районах Харкова, проводиться за кошти міського бюджету.

Агентство Телевидения Новости