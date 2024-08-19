До опалювального сезону у Харкові готуємося практично цілодобово – Терехов

У Харкові, який через ворожі обстріли залишився без власної генерації енергії, підготовка до опалювального сезону триває практично в цілодобовому режимі.

Про це 18 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, для впровадження децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання зараз у Харкові активно встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

«Я вдячний уряду, який за дорученням Президента виділив нам на це 2 млрд грн. Крім того, ми співпрацюємо з міжнародними фінансовими установами, які теж виділяють кошти на придбання необхідного обладнання. Перед нами дуже багато викликів, бо Харків не має власної енергогенерації. Щоб пройти опалювальний сезон з тепло-, водо- та електропостачанням, нам потрібно все зробити з нуля», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости