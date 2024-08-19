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Відсутність документів не є перешкодою для евакуації – Мінреінтеграції

Відсутність документів не є перешкодою для евакуації – Мінреінтеграції

Відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів.

На цьому наголосило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Судово-юридична газета.

«Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу»,  – зазначили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що евакуація здійснюється безплатно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Окрім того, у Мінреінтеграції зазначили, що поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу.

«Це передбачено постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Проєкт акта розробило Мінреінтеграції», – наголосили там.

Агентство Телевидения Новости

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