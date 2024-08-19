Харків купуватиме 30 електробусів на суму 15 млн євро

Харківська міська рада у 2024 році запозичить кошти для оновлення парку громадського транспорту.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради.

Воно передбачає залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку на придбання 30 електробусів в розмірі 15 млн євро.

Оновлення парку громадського транспорту в Харкові здійснюється в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України II».

Агентство Телевидения Новости