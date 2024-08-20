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У Харкові медики реанімували літню жінку після клінічної смерті
При обслуговуванні виклику у Харкові бригаді екстреної меддопомоги вдалося повернути до життя літню жінку.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
18 серпня о 12:37 медики прибули до 76-річної харківʼянки, в якої внаслідок порушення ритму сталась клінічна смерть.
Завдяки злагодженій роботі бригади ЕМД 711 у складі фельдшера Владислава Бута та водія Леоніда Суслова жінку вдалося реанімувати.