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У Харкові медики реанімували літню жінку після клінічної смерті

У Харкові медики реанімували літню жінку після клінічної смерті

При обслуговуванні виклику у Харкові бригаді екстреної меддопомоги вдалося повернути до життя літню жінку.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

18 серпня о 12:37 медики прибули до 76-річної харківʼянки, в якої внаслідок порушення ритму сталась клінічна смерть.

Завдяки злагодженій роботі бригади ЕМД 711 у складі фельдшера Владислава Бута та водія Леоніда Суслова жінку вдалося реанімувати.  

Агентство Телевидения Новости

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