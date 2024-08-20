У Харкові медики реанімували літню жінку після клінічної смерті

При обслуговуванні виклику у Харкові бригаді екстреної меддопомоги вдалося повернути до життя літню жінку.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

18 серпня о 12:37 медики прибули до 76-річної харківʼянки, в якої внаслідок порушення ритму сталась клінічна смерть.

Завдяки злагодженій роботі бригади ЕМД 711 у складі фельдшера Владислава Бута та водія Леоніда Суслова жінку вдалося реанімувати.

Агентство Телевидения Новости