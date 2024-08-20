Прокуратура вимагає повернення державі цінних земель вартістю майже 250 млн грн

Керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області подав до суду позовну заяву в інтересах держави про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями історико-культурного призначення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Встановлено, що рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 20.04.1986 за №183 взято під державну охорону об’єкт культурної спадщини пам’ятку археології «Кургани (у кількості 6 од.)» та присвоєно охоронний номер 2266. Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 20.04.1987 за №184 щодо вказаної пам’ятки археології встановлено охоронну зону по всій площі курганів та на відстані 50 метрів від їх меж.

Наказом міністра культури та інформаційної політики від 03.09.2020 №2088 пам’ятку археології «Кургани (у кількості 6 од.)» внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення, присвоєно охоронний номер 5046-Ха.

Проте у 2007 році розпорядженням Харківської районної державної адміністрації затверджено проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства без зміни цільового призначення коштом земель запасу категорії сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь, за межами населеного пункту на території Пісочинської селищної ради Харківського району.

На підставі вказаного розпорядження 28 громадянам видано державні акти про право власності на землю.

Надалі вказані 28 земельних ділянок відчужені на користь товариства з обмеженою відповідальністю та об’єднані в єдину земельну ділянку площею майже 46 га.

Водночас проведеним за ініціативи Харківської окружної прокуратури Харківської області археологічним дослідженням встановлено, що на вказаній земельній ділянці частково знаходиться об’єкт культурної спадщини пам’ятки археології місцевого значення «Кургани (у кількості 6 од.)», охоронний номер 5046-Ха.

Надання земель історико-культурного призначення із розташованою на них пам’яткою археології у приватну власність прямо заборонено законодавством у сфері охорони культурної спадщини.

Враховуючи викладене, окружною прокуратурою внесено до Господарського суду Харківської області позовну заяву про повернення зазначених земель державі.

Наразі відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости