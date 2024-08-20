Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:35
Просмотров: 104

У Харкові в Салтівському районі відновив роботу трамвай №23

У Харкові в Салтівському районі відновив роботу трамвай №23

Трамвай №23 відновив роботу на Салтівці.

Як повідомив сьогодні, 20 серпня, у своїх соцмережах міський голова Ігор Терехов, зараз маршрут працює в скороченому форматі – від 602-го мікрорайону до зупинки «Салтівська» через пр. Тракторобудівників та Салтівське шосе.

«Щоб цей маршрут запрацював, нам довелося відновити понад 8 км контактної мережі, яка була повністю відсутня. У подальших планах – повернути довоєнну схему руху 23-го трамваю. І також окремо хочеться зазначити, що на цьому маршруті зараз курсують п’ять трамвайних вагонів, які нам передали наші партнери з Праги та Пльзеня», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 