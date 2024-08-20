У Харкові в Салтівському районі відновив роботу трамвай №23

Трамвай №23 відновив роботу на Салтівці.

Як повідомив сьогодні, 20 серпня, у своїх соцмережах міський голова Ігор Терехов, зараз маршрут працює в скороченому форматі – від 602-го мікрорайону до зупинки «Салтівська» через пр. Тракторобудівників та Салтівське шосе.

«Щоб цей маршрут запрацював, нам довелося відновити понад 8 км контактної мережі, яка була повністю відсутня. У подальших планах – повернути довоєнну схему руху 23-го трамваю. І також окремо хочеться зазначити, що на цьому маршруті зараз курсують п’ять трамвайних вагонів, які нам передали наші партнери з Праги та Пльзеня», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости