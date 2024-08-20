У Харкові медики реанімували літню жінку: в неї стався гострий набряк легень

18 серпня о 18:55 до служби «103» надійшов екстрений виклик.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Життя харківʼянки було врятовано завдяки проведенню бригадою ЕМД 403 у складі лікаря, фельдшера та водія, успішних реанімаційних заходів.

Клінічна смерть у 84-річної жінки сталась внаслідок гострого набряку легень.

Після відновлення серцево-легеневої діяльності, хвору було шпиталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости