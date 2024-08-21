У Харківській обласній інфекційній лікарні перебувають 67 дорослих та 22 дитини з діагнозом коронавірус

Медики Харківщини розповіли про епідемічну ситуацію в області на брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА.

У заході взяли участь директорка Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Любов Махота і заступниця генерального директора Харківської обласної інфекційної лікарні Валентина Маслова, повідомляють в ХОВА.

«Як в Україні, так і на Харківщині, з липня цього року спостерігається зростання захворюваності на Covid-19 – по країні у 6 разів, по області у 2,4 раза. На Харківщині у червні зареєстровано 18 випадків коронавірусу, з них 1 – у дитини, у липні – 44 випадки, з них 8 – серед дітей. Слід зазначити, що наразі циркуляція субваріанта коронавірусу FLiRT на території регіону не підтверджена», – розповіла Любов Махота.

Станом на 21 серпня на стаціонарному лікуванні у Харківській обласній інфекційній лікарні перебувають 67 дорослих та 22 дитини з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Серед дорослих пацієнтів п’ятеро перебувають у відділенні інтенсивної терапії, з них троє – на штучній вентиляції легень з критично тяжким перебігом інфекції. Всі ці пацієнти старші за 70 років і мають тяжкі супутні патології.

«Впродовж 2024 року на базі Харківської обласної інфекційної лікарні проліковано 534 хворих на Covid-19, з них 370 дорослих і 164 дитини. Починаючи з серпня спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій. Всього впродовж поточного року внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус, у Харківській області померли 19 людей, всі летальні випадки зафіксовані виключно серед невакцинованих пацієнтів похилого віку із тяжкими супутніми захворюваннями», – розповіла Валентина Маслова.

Директорка медзакладу наголосила, що найдієвішим засобом профілактики Covid-19 та грипу є вакцинація, яка запобігає захворюванню або тяжкому перебігу хвороби.

В Україні щеплення проти коронавірусу проводиться мРНК-вакцинами Comirnaty Omicron, адаптована під штам «Омікрон» та Comirnaty-дитяча, для щеплення дітей віком від 5 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости