У харківському метро відкрилась виставка дитячих малюнків

Виставку учнів мистецьких шкіл міста Харкова, які тимчасово перебувають за межами України, відкрили сьогодні, 21 серпня, на ст. м. «Історичний музей».

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті культури, в експозиції представлені роботи 88 дітей з 23 країн. Виставка присвячена 370-річчю заснування міста та 180-річчю від дня народження художника Іллі Рєпіна.

У церемонії відкриття взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував усім учасникам виставки та підкреслив, що такі заходи важливі для життя та розвитку міста у воєнний час.

«Ці картини демонструють, як наші діти бачать минуле, сьогодення та, головне, майбутнє України. Кожна робота – це душа дитини та її спогади про рідне місто. Юні художники, які мешкають зараз за кордоном, усім серцем перебувають у Харкові, і це дуже відчувається», – наголосив мер.

Також виставки картин юних харків’ян працюватимуть на станціях метро «Майдан Конституції», «Наукова», «Ярослава Мудрого» та «Турбоатом» з 22 серпня до 9 вересня.

Агентство Телевидения Новости