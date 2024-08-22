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Спека не відступає: погода у Харкові 22 серпня

Спека не відступає: погода у Харкові 22 серпня

У четвер, 22 серпня, у Харкові весь день триматиметься хмарна погода, але дощу синоптики не прогнозують. Стовпчик термометра вдень підійметься до +35 °C.

Ймовірність опадів вдень малоймовірна, повідомляє sinoptik.ua.

«Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Повітря прогріється з +20 °C вранці до +35 °C вдень, вночі до +25 °C. Вітер переважно східний, 2-5 м/с.

Фото Харкова: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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