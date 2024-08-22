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Маляр, рекламіст, садівник: ТОП-10 актуальних вакансій Харківщини

Маляр, рекламіст, садівник: ТОП-10 актуальних вакансій Харківщини

Станом на 22 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2503 вакансії.            1. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас – 25 000 грн.      2.  Різальник паперу, картону та целюлози – 24 000 грн.      3.  Маляр – 23 700 грн.       4.  Оббивальник меблів – 23 000 грн.      5.  Радіотелефоніст – 21 000 грн.      6.  Рекламіст – 18 000 грн.      7.  Фахівець з ландшафтного дизайну – 15 000 грн.      8.  Макетник художніх макетів – 13 000 грн.      9.  Садівник – 12 000 грн.      10. Фітнес-тренер – 10 000 грн.             З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитися за посиланням. 

З питань зайнятості можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.      Інформація про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їхніх структурних підрозділів – за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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