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Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора

Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора

23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом.

Відеопривітання Зеленський опублікував у своєму Фейсбуці.

«Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна. З Днем Державного Прапора, Україно», – написав голова держави.

Указ про встановлення Дня Державного Прапора України «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів» підписав Президент України 23 серпня 2004 року.

Агентство Телевидения Новости

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