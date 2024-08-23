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23 серпня Харків відзначає День міста

23 серпня Харків відзначає День міста

Вже втретє у Харкові відзначають День міста в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Зі святом харків’ян привітав мер Харкова Ігор Терехов.

«Сьогодні наш Харків мав би святкувати, як і кожен рік раніше. День міста – свято, яке було сповнене радості, посмішок і світла. Але тепер на наші плечі випали найстрашніші випробування. Ворог – жорстокий і безжальний. Він руйнує наше місто, обстрілює будинки, вбиває наших рідних», – написав Терехов.

Як зазначив мер, Харків буде відбудовано, це більше, ніж просто місто – це символ сили, віри й незламності.

Агентство Телевидения Новости

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