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У понеділок у Харкові на вулицях Мистецтв та Кирпичова заборонять рух транспорту
Рух транспорту на вул. Мистецтв, на ділянці від пров. Каплунівського до вул. Кирпичова, та по вул. Кирпичова, на ділянці від вул. Мистецтв до вул. Багалія, буде заборонений з 7:00 до 9:00 26 серпня.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням СКП «Харківзеленбуд» робіт зі знесення дерева на вул. Кирпичова.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Багалія, Григорії Сковороди та іншими.