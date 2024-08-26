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Через знеструмлення в кількох областях затримуються потяги Укрзалізниці

Через знеструмлення в кількох областях затримуються потяги Укрзалізниці

У зв’язку з масштабною атакою рф на Україну 16 серпня фіксують затримки у русі потягів та електричок на кількох напрямках.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Є декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух», – йдеться в повідомленні.

Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі рухаються за графіком.

Усі відхилення від графіка зібрані на порталі https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Агентство Телевидения Новости

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