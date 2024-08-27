Частина поїздів Укрзалізниці рухається із затримками

Після масованої атаки на Україну 26 серпня та знеструмлень в кількох регіонах сталися затримки у русі деяких поїздів. Рух на всіх ділянках вже відновили, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом 27 серпня.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Найбільші затримки наразі мають такі поїзди:

120 Дорогуськ – Дніпро +7:4664 Львів – Харків +7:446 Ясіня – Запоріжжя +5:2495 Київ – Рахів +5:2318 Ужгород – Харків +5:067 Київ – Чернівці +5:03

Це означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням протягом 27 серпня – вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

17 Харків – Ужгород93 Харків – Хелм120 Дорогуськ – Дніпро

Агентство Телевидения Новости