У Харкові введено додаткові обмеження електропостачання: графік відключень на 27 серпня

На Харківщині у зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Сьогодні, 27 серпня, у Харківській області застосовується наступний графік погодинних відключень:

9:00-12:00 – 2, 4 і 6 групи12:00-15:00 – 1, 3 і 5 групи15:00-18:00 – 2, 4 і 6 групи18:00-21:00 – 1, 3 і 5 групи21:00-24:00 – 2, 4 і 6 групи

Знайти групу за адресою можна за посиланням.

По Харкову промислові об’єкти будуть відключатися згідно з графіком.

Зазначимо, що населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, не включені до графіка погодинних вимкнень.

Агентство Телевидения Новости