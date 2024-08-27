У Харкові введено додаткові обмеження електропостачання: графік відключень на 27 серпня
На Харківщині у зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання.
Про це повідомили в Харківобленерго.
Сьогодні, 27 серпня, у Харківській області застосовується наступний графік погодинних відключень:
9:00-12:00 – 2, 4 і 6 групи12:00-15:00 – 1, 3 і 5 групи15:00-18:00 – 2, 4 і 6 групи18:00-21:00 – 1, 3 і 5 групи21:00-24:00 – 2, 4 і 6 групи
Знайти групу за адресою можна за посиланням.
По Харкову промислові об’єкти будуть відключатися згідно з графіком.
Зазначимо, що населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, не включені до графіка погодинних вимкнень.