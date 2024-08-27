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Всеукраїнські адаптивні змагання серед ветеранів війни: дев’ять медалей вибороли гвардійці 5-ї Слобожанської бригади

Всеукраїнські адаптивні змагання серед ветеранів війни: дев’ять медалей вибороли гвардійці 5-ї Слобожанської бригади

На стадіоні «Сокіл» у селі Сокільники, що на околиці Львова, відбулися всеукраїнські адаптивні змагання серед ветеранів війни BESTRONG GAMES.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

115 ветеранів змагалися у 17 видах спортивних вправ: адаптивний бокс, паверліфтинг, жим штанги лежачи, жим двох гирь сидячи, ривок гирі однією рукою (24 кг), стрільба з лука, настільний теніс, веслування на тренажері, підйом штанги на біцепс двома та однією рукою, армреслінг (стоячи та сидячи), армліфтинг та інші.

Найкращі атлети у кожній вправі отримали цінні подарунки, а також можливість інтегруватися в паралімпійський спорт.

В особистому заліку гвардійці 5-ї Слобожанської бригади здобули 9 призових місць:

Сергій Кіяшко -1 місце – гирьовий спортЄвген Паршаков -1 місце – жим лежачиСергій Кіяшко 2 місце – станова тягаОлександр Кравченко – 2 місце – аірбайкСергій Кошельніков – 2 місце – аірбайк⁠Кошельніков – 2 місце – веслування на тренажеріВіталій Лисенко- 3 місце – станова тяга⁠Олександр Дьячков -3 місце – веслування на тренажеріОлександр Дьячков- 3 місце – теніс.

Агентство Телевидения Новости

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