Харківщина отримала чотири автівки швидкої медичної допомоги для закладів охорони здоров’я

Чергова донація від Британської благодійної організації «Medical Life Lines Ukraine» за підтримки МОЗ України — чотири автомобілі швидкої медичної допомоги.

Автомобілі розподілені між закладами охорони здоров’я Харківської області — регіон перебуває у безпосередній близькості до фронту та постійно потерпає від обстрілів ворога, повідомляє Урядовий портал.

«До ННМК «Університетської клініки» ХНМУ від донора гуманітарної допомоги Благодійного фонду «Medical Life Lines Ukraine» було передано спеціалізований медичний автомобіль. Передане авто слугуватиме для міжлікарняних перевезень і транспортування пацієнтів Університетської клініки. Щиро вдячні всім, хто долучився до цієї важливої гуманітарної місії», – повідомили в лікарні.

«Партнери подарували автомобілі швидкої допомоги для Університетської клініки ХНМУ, Чугуївської центральної лікарні ім. М. І. Кононенка, Лозівського територіального медичного обʼєднання та Куп’янського територіального медичного обʼєднання на Харківщині. Це допоможе закрити їх потреби, особливо під час постійних обстрілів і руйнування медичної інфраструктури ворогом. Щиро вдячна всім партнерам, які підтримують роботу медзакладів», – повідомила заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, росіяни пошкодили 198 автівок екстреної медичної допомоги, знищили 261 та викрали 125 автівок «екстренки».

Агентство Телевидения Новости