В Намібії слонів та бегемотів вбивають та їдять через посуху

Влада Намібії буде відстрілювати диких тварин, аби роздавати їх м’ясо місцевим жителям.

Про це пише The Times of India, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, міністерство довкілля планує вбити 723 тварини, зокрема 83 слони, 30 бегемотів, 60 буйволів, 300 зебр і різні види антилоп. Винищення тварин проводитиметься в парках і громадських зонах, де, на думку влади, їх кількість перевищує наявні пасовищні землі та водні ресурси.

У рамках тієї ж програми професійні мисливці та компанії, які отримали державний підряд, уже вбили 157 великих травоїдних. Місцеві мешканці отримали понад 56 тонн м’яса.

Міністерство довкілля заявило, що в країні за умов посухи зростає конкуренція між людиною та тваринами за їжу та воду.

За оцінкою ООН, через посуху у південній частині Африканського континенту на межі голоду опинилося близько 68 мільйонів африканців. За останній місяць Намібія вичерпала свої харчові резерви на 84%.

Тим часом африканські лісові слони наразі перебувають на межі повного зникнення, а слон саванний поміщений у список вимираючих у міжнародній Червоній книзі. Раніше ці тварини вважалися «вразливими».

Агентство Телевидения Новости