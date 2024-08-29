Фельдшер, тракторист, бухгалтер: яких фахівців шукають работодавці на Харківщині

Станом на 29 серпня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2416 вакансій.

1. Фельдшер – 51 000 грн. 2. Рентгенолаборант – 50 000 грн. 3. Тракторист – 40 000 грн. 4. Головний бухгалтер – 30 500 грн. 5. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн. 6. Токар – 29 900 грн. 7. Майстер цеху – 28 000 грн. 8. Різальник паперу, картону та целюлози – 25 000 грн. 9. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 22 000 грн. 10. Швачка – 20 000 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна переглянути за посиланням.

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