У львівській лікарні провели пересадку кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини

Хлопчик з Харківщини, який боровся з раком від початку повномасштабного вторгнення, став першим пацієнтом Дитячої лікарні Св. Миколая у Львові, якому спеціалісти медзакладу виконали аутологічну пересадку стовбурових клітин.

Про це повідомили в Міській дитячій клінічній лікарні Львова.

Пацієнт – 7-річний Максим із Харківської області. У перший рік повномасштабного вторгнення, коли хлопчику було чотири рочки, він почав стрімко втрачати вагу. Результати обстеження приголомшили родину: медики виявили у малюка агресивну та рідкісну форму раку – десеміновану апендимому.

Перші шість блоків хіміотерапії Максим отримав у Харкові. Вікна лікарні дрижали від постійних обстрілів. Ось що розповідає мама Максима про ті жахи.

Було дуже страшно в лікарні. Вікна тряслись, а діти дуже боялися. Раніше ми вже чули звуки обстрілів — вдома. У наше село, де нас і заскочила війна, постійно прилітало. Ми спали всі в одній кімнаті. Завжди напоготові з речами. Тоді наш Максимко і почав худнути та втратив апетит.

Після хіміотерапії у Харкові хлопчик пройшов кілька блоків хіміотерапії у Київському міському клінічному онкологічному центрі, а потім перебрався з батьками на Прикарпаття, де продовжив лікування.

План порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні та львівські спеціалісти Лікарні Св. Миколая. В Івано-Франківську хлопчик проходив основну терапію, а до Львова приїжджав на високодозову хімію.

Наступним етапом у боротьбі за життя дитини стала трансплантація кісткового мозку, яку в два етапи провели в Дитячій лікарні Св. Миколая. Обидві пересадки пройшли вдало.

Нині хлопчик вже готується цьогоріч піти у перший клас – лікарі уже дозволяють.

Агентство Телевидения Новости