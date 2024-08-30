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На Харківщині буде заборонено рух шляхопроводом в Лозівському районі: яка причина

На Харківщині буде заборонено рух шляхопроводом в Лозівському районі: яка причина

Наступного тижня розпочинаємо аварійні ремонтні роботи на шляхопроводі поблизу міста Первомайський Лозівського району Харківської області. Рух спорудою буде повністю перекрито, а об’їзд влаштовано місцевою дорогою.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград сьогодні є одним із основних військово-логістичних маршрутів регіону, тож перебуває під постійним контролем Служби відновлення у Харківській області.

Нещодавно, обстежуючи штучну споруду, побудовану ще у 70-х роках минулого століття, фахівці виявили цілий ряд пошкоджень – починаючи від руйнування підходів до шляхопроводу та покриття самої дороги й завершуючи великими обсягами ураження корозією арматури.

У рамках аварійно-відновлювальних робіт, які проводитиме підрядна організація ТОВ “РДС”, заплановано підсилення наявних опор, влаштування підходів до штучної споруди та укріплення насипу.

Агентство Телевидения Новости

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